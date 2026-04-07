Тарасова назвала тренера, который ее удивил

Тарасова назвала тренера, который удивил ее в прошлом сезоне
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала тренера, работа которого удивила её в прошлом сезоне.
«Это Станислав Морозов, который часть времени не тренировал, а потом его всё-таки взяли. Это знающий парень, который любит фигурное катание, понимает его. Я очень рада, что он вернулся к тем людям, которые его ждали. Морозов нужен Бойковой и Козловскому, у них получается хорошая команда», — сказала Тарасова.
Летом 2025 года перешёл в тренерский штаб Этери Тутберидзе на должность тренера старшей группы парного катания. Главными учениками Морозова в новой группе стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Бойкова и Козловский — чемпионы Европы, бронзовые призёры чемпионата мира, трёхкратные чемпионы России и серебряные призёры юниорского чемпионата мира.
Станислав Морозов также помогал Нине Мозер с Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым (олимпийские чемпионы 2014 года), работал полностью самостоятельно с Екатериной Крутских и Владимиром Морозовым, Ксенией Столбовой и Андреем Новосёловым.
