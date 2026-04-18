Валиевой предрекли успех на стартах даже без элементов ультра-си

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова считает, что фигуристка Камила Валиева способна бороться за высокие места даже без элементов повышенной сложности в программе. Ее слова приводит «Чемпионат».

«В целом, если они вернутся на общую соревновательную арену, будут, разумеется, конкурентоспособны. Саша уже восстановила элементы ультра-си, Камила на самом деле и без элементов ультра-си совершенно конкурентоспособна в силу своей какой-то фантастической природной компонентности. Поэтому этих девчонок мы очень ждем на официальных соревнованиях», — сказала Попова.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.