Валиева составила топ стран мира

Российская фигуристка Камила Валиева назвала топ-5 стран мира, из числа тех, которые она посетила. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на проект ДоброFON.

20-летняя спортсменка включила туда Россию.

«Канада, Ванкувер. Италия, Комо. Франция, Куршевель. И Китай, Шанхай», — добавила фигуристка.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.