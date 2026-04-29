Авербух поставил программу Дзепке

Хореограф-постановщик Илья Авербух поставил фигуристке Софии Дзепке короткую программу, с которой она будет выступать в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

Для прошедшего сезона Авербух также ставил короткую программу Дзепке.

"Поставил короткую программу Соне Дзепке", - сказал Авербух.

Дзепке 16 лет. Она является бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года, победительницей финала юниорского Гран-при России 2026 года, победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России.