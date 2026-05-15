Загитова рассказала о личной жизни

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась на своей странице в социальной сети фотографией из Диснейленда.

На снимке она сидит на плечах у молодого человека, который повернут к камере спиной.

"Мы не афишируем, но и не скрываем", - подписала снимок Загитова.

© Соцсети

Фигуристка завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности "Продюсирование и культурная политика".

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.