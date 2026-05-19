Экc-россиянка Анастасия Голубева лишилась партнёра

Австралийская фигуристка Анастасия Голубева в социальных сетях объявила о завершении партнёрства с фигуристом Гектором Муром.

«Никогда не хотела делиться такой печальной новостью в межсезонье, но наше партнёрство с Гектором подошло к концу. Эти шесть лет были самыми прекрасными в моей жизни. Я никогда не была счастливее, бесконечно благодарна за всё, что мы пережили вместе. У нас было много взлётов и падений, но что бы ни происходило, мы всегда были рядом друг с другом и всегда выступали вместе. Гек, я желаю тебе только самого лучшего. Ты много для меня значишь, вечно буду дорожить каждой секундой нашего невероятного пути и карьеры вместе. Ты открыл для меня мир парного катания, за это всегда буду благодарна. Спасибо, что верил в меня, боролся рядом и делил со мной все эти незабываемые моменты на льду и вне его. Фигурное катание по‑прежнему моя самая большая страсть, знаю, моё путешествие в этом виде спорта ещё не закончено. Сейчас мне нужно время, чтобы залечить душевные и физические раны и переварить всё случившееся, но я по‑прежнему мотивирована продолжать карьеру и открыта к новому партнёрству в следующей главе моего пути. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Это действительно очень много значит для меня», — написала Голубева в социальных сетях.

Голубева и Мур вместе выигрывали финал Гран-при среди юниоров (2022/2023) и два раза становились серебряными призёрами юниорских ЧМ (2021/2022, 2022/2023).