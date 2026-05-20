Назван единственный кандидат на пост президента ФФККР

Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Об этом ТАСС сообщили в ФФККР.

Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве.

Сихарулидзе возглавил ФФККР в феврале 2025 года на внеочередной конференции, также будучи единственным кандидатом. До этого, в апреле 2023 года, он был назначен исполняющим обязанности президента федерации после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего этот пост с июня 2010 года.

Сихарулидзе 49 лет. В паре с Еленой Бережной он стал олимпийским чемпионом в парном катании на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.