Синицына перешла в группу Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в его академии «Ангелы Плющенко». Об этом тренер сообщил в своём телеграм-канале.

«Ксюша, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали!» — подписал Плющенко совместное с фигуристкой фото.

Ксении Синицыной 21 год. Ранее спортсменка тренировалась в группе Светланы Пановой в Москве.

Евгений Плющенко известен по работе с такими фигуристами, как Софья Муравьёва, Елена Костылева, Никита Сарновский.