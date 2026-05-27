Фигуристка Петросян выступит в Ереване

Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в ледовом шоу, которое пройдет 11 июля в Ереване (Армения). Об этом сообщается на сайте по продаже билетов Mir Biletov.

В шоу выступят олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, а также олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров из Казахстана. Также заявлены Луна Хендрикс (Бельгия), Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Карина Акопова и Никита Рахманин (Эстония), Ника Егадзе (Грузия) и другие фигуристы.

Одной из ведущих шоу будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Специальным гостем вечера станет композитор и скрипач Эдгар Акопян.