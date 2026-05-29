Актриса Рутберг: в фигурном катании почти не осталось искусства

Рутберг: в современном фигурном катании почти не осталось искусства

В современном фигурном катании почти не осталось искусства. Такое мнение ТАСС высказала актриса Юлия Рутберг.

Рутберг приняла участие в съемках документального фильма о первых олимпийских чемпионах в танцах на льду - Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

"Современное фигурное катание я смотрю редко - там все время кто выше прыгнет и кто больше оборотов сделает. Это производит невероятное впечатление минут пять - до чего человек дошел, - сказала Рутберг. - Но он превратился в машину. Искусства там почти не осталось. Фигурное катание раньше было искусством".

