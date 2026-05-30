Евгения Медведева сообщила, что стала постановщиком программ

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева начала ставить программы юным фигуристам. Об этом она рассказала на Дне московского спорта.

Медведева не выступает на соревнованиях с сезона-2019/20.

"Сейчас я встала на новые "рельсы" фигурного катания, я ставлю программы, уже поставлены пять программ. И, конечно, очень волнительно, когда ты впервые выходишь на лед, и перед тобой стоит ребенок 14-15 лет, который в принципе уже вообще-то четверные прыжки прыгает, а я никогда не прыгала четверные прыжки. И мне нужно ей поставить программу. И, конечно же, страшно - где-то ты чувствуешь себя неуверенно", - сказала Медведева.

"Я, конечно, помню все, что катала, но теперь совершенно другое фигурное катание. Первую программу поставила, подъезжаешь к тренеру, ну что, ну как. И вот самый страшный момент, это когда ты запускаешь музыку, и спортсмен начинает катать программу. И ты не понимаешь, хорошо ты сделала или нет", - добавила она.

Медведевой 26 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и командных соревнованиях. Спортсменка победила на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, в эти же годы она становилась чемпионкой Европы.