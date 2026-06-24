Пять российских фигуристов прошли допинг-проверку РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело допинг-тестирование пятерых отечественных фигуристов. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В последний день весны были проверены Дарио Чиризано, Дмитрий Кашаев, Елизавета Пасечник, Дмитрий Пекин и Таисия Шевталина.

Всего за пять месяцев 2026 года допинг-тестирование прошли 37 российских фигуристов. С января по апрель по два раза проверку на допинг прошли Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский и Анастасия Мишина, по разу - Софья Акатьева, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев, Артем Валов, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В 2025 году Российское антидопинговое агентство проверило 88 фигуристов. Шесть раз проходил тестирование Угожаев, по пять - Галлямов и Петр Гуменник, по четыре - Алиев, Бойкова, Двоеглазова, Кондратюк, Козловский, Лутфуллин, Мишина и Аделия Петросян.