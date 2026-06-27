Роднина усомнилась в победах Трусовой
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не уверена в будущих победах фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой. Ее слова передает «Совестский спорт».
«Глупо называть предстоящий сезон именем Трусовой. Она возвращается — хорошо. Но фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки. Далеко не факт, что Трусова будет хоть что-то выигрывать», — сказала Роднина.
22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.
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