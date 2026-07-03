Костомаров анонсировал очередное возвращение на лед

Фигурист Роман Костомаров рассказал о том, когда он планирует вернуться на лед. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам спортсмена, в 2027 году он хочет организовать шоу в честь своего 50-летия. Костомаров уточнил, что сейчас он еще не начал вставать на коньки, но никогда не откажется от спорта.

«В 2027 году мне исполнится 50 лет и, возможно, в честь этого будет организовано какое-то шоу. Естественно, я приму в нем участие. Но пока на лед не выхожу, зато тренируюсь, насколько это возможно. Занятия спортом – неотъемлемая часть жизни любого атлета. Я с самого детства в спорте, поэтому – пока не помрем, мы будем заниматься», — заявил он.

Костомаров также признался, что теперь все элементы фигурного катания стали для него сложнее. К примеру, ему теперь сложно держать баланс на льду.

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Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, осложнения от которой привели к резкому ухудшению здоровья спортсмена. В результате фигурист провел в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенес два инсульта, менингит и несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о своей мотивации после проблем со здоровьем.