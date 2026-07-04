В Петербурге простились с олимпийским чемпионом Дмитриевым

В Санкт-Петербурге простились с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Дмитриев скончался 30 июня на 59-м году жизни из-за расслоения аорты. В церемонии прощания приняли участие родные и близкие Дмитриева, а также именитый тренер Тамара Москвина.

"Человеческая жизнь - это путь. И путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами, - сказала Москвина. - Давайте будем в памяти держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими спортивными достижениями. Скорбим"

Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Казаковой. В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.

После окончания карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников - двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призер чемпионатов Европы Мария Мухортова, серебряный призер Олимпиады Александр Энберт, призер чемпионата России Катарина Гербольдт и другие.

Дмитриев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998) и орденом Дружбы народов (1994).