Синхронное катание вошло в программу Олимпийских игр 2030 года
Синхронное катание включено в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Решение принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
В составе каждой команды будут соревноваться по девять фигуристок.
Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким назвал решение МОК историческим.
«Сегодня поистине исторический день для синхронного катания. Мы невероятно горды тем, что Synchro9 дополняет семью конькобежных дисциплин ISU на зимних Олимпийских играх. Это решение исполняет мечту тысяч синхронистов и миллионов болельщиков по всему миру. Эти замечательные спортсмены получат возможность продемонстрировать свой талант на величайшей арене зимнего спорта в Альпах в 2030 году. Synchro9 воплощает в себе все, что делает синхронное катание особенным — командную работу, точность, креативность и художественное единство, представляя дисциплину в динамичном, доступном и захватывающем новом формате, призванном увлечь новую аудиторию. Это решение также полностью соответствует повестке дня МОК «Готовы к будущему» (Fit for the Future). Оно привносит в программу зимних Олимпийских игр по-настоящему уникальное событие внутри фигурного катания благодаря инновационному и операционно эффективному формату. Расширяя привлекательность олимпийской программы, Synchro9 поможет и впредь сохранять Игры актуальными, захватывающими и вдохновляющими для будущих поколений. Мы благодарим МОК за доверие и с нетерпением ждем возможности вместе написать эту новую историческую главу», – сказал Ким.
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