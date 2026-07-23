Олимпийский чемпион призвал Плющенко следить за словами

Двукратный победитель Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев призвал олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко следить за своими словами. Его заявление приводит РИА Новости.
«Плющенко — независимо от того, хочет он этого или не хочет, — всё равно является одним из лидеров общественного мнения. Потому что к нему прислушиваются и на него обращают внимание. И соответственно, любое сказанное им слово очень внимательно оценивается. Поэтому таким известным людям, как он, надо следить за своими словами», — указал он.
Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.
Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
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