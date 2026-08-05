Еще два фигуриста получат нейтральный статус

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, скорее всего, получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

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К паре нет претензий со стороны ISU в вопросе получения нейтрального статуса. Ситуация может измениться, если российские взрослые пары в целом не будут допущены до соревнований.

В июне ISU допустил российских и белорусских спортсменов до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/27 без национальной символики.