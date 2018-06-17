Расписание матчей ЧМ-2018 на 17 июня

В России стартовал чемпионат мира — 2018. Сегодня, 17 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп E и F.

В 15:00 по московскому времени на стадионе «Самара Арена» в Самаре начнётся матч между национальными командами Коста-Рики и Сербии, которые выступают в группе E. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Коста-Рика — Сербия.

В 18:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы F — Германии и Мексики. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Германия — Мексика.

Завершит игровой день матч Бразилии и Швейцарии, которые, как и Коста-Рика с Сербией, выступают в группе E. Игра состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арена», и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Швейцария.

Турнирную таблицу группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть, перейдя по ссылке