Ещё
Расписание матчей ЧМ-2018 на 17 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расписание матчей ЧМ-2018 на 17 июня 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В России стартовал чемпионат мира — 2018. Сегодня, 17 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп E и F.
В 15:00 по московскому времени на стадионе «Самара Арена» в Самаре начнётся матч между национальными командами Коста-Рики и Сербии, которые выступают в группе E. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Коста-Рика — Сербия.
В 18:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы F — Германии и Мексики. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Германия — Мексика.
Завершит игровой день матч Бразилии и Швейцарии, которые, как и Коста-Рика с Сербией, выступают в группе E. Игра состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арена», и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Швейцария.
Турнирную таблицу группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Полное расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть здесь.
Чемпионат.com: последние новости
Расписание матчей ЧМ-2018 на 16 июня Уткин: сборная Исландии — потомки викингов-лузеров, мешающие играть в футбол Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут
Комментарии  Ещё 80 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сделал скандальное заявление187
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ89
Самые горячие болельщицы ЧМ-20184
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай30
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ67
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение