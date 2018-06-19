Расписание матчей ЧМ-2018 на 19 июня

В России продолжается чемпионат мира — 2018. Сегодня, 19 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп Н и А.

В 15:00 мск на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске начнётся матч между национальными командами Колумбии и Японии, которые выступают в группе Н. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 18:00 мск будет дан стартовый свисток в матче Польша — Сенегал. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Завершит игровой день матч России и Египта, которые выступают в группе А. Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирную таблицу группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть, перейдя по ссылке