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Расписание матчей ЧМ-2018 на 19 июня
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Расписание матчей ЧМ-2018 на 19 июня 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России продолжается чемпионат мира — 2018. Сегодня, 19 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп Н и А.
В 15:00 мск на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске начнётся матч между национальными командами Колумбии и Японии, которые выступают в группе Н. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 18:00 мск будет дан стартовый свисток в матче Польша — Сенегал. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Завершит игровой день матч России и Египта, которые выступают в группе А. Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирную таблицу группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Полное расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира — 2018 можно посмотреть здесь.
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