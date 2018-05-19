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На базу сборной России приехали допинг-офицеры
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На базу сборной России приехали допинг-офицеры 

Газета.Ru 19 мая 2018
Фото: Reuters
Допинг-офицеры приехали на базу сборной России по футболу в Новогорске, сообщает ТАСС.
"Допинг-офицеры прибыли на базу сборной России", — ответил Владимиров на соответствующий запрос.
18 мая национальная команда начала подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Перу Паоло Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу после того, как он был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы.
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