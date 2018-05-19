На базу сборной России приехали допинг-офицеры

Допинг-офицеры приехали на базу сборной России по футболу в Новогорске, сообщает ТАСС

"Допинг-офицеры прибыли на базу сборной России", — ответил Владимиров на соответствующий запрос.

18 мая национальная команда начала подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Перу Паоло Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу после того, как он был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы.