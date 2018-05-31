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Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
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Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018 

Дни.ру 31 мая 2018
Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.
Президент России Владимир Путин считает Бразилию, Аргентину, Германию и Испанию фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. "Много претендентов. Это и латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Говоря о шансах российской сборной, глава государства отметил, что в последнее время отечественная команда больших результатов не показывала, но выразил надежду, что она будет бороться до конца. "Мы очень рассчитываем — все болельщики и все любители футбола России, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — подчеркнул он.
Путин также назвал трех выдающихся, по его мнению, игроков. "Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Марадона мне еще очень нравится", — цитирует президента РИА ФАН.
Вместе с тем, указал Путин, главная задача России как страны — организатора турнира — достойно провести этот чемпионат и сделать так, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире, отмечает Ura.ru. "Это будет самым главным нашим достижением", — заявил он.
Отвечая на вопрос, собирается ли он смотреть чемпионат, Путин пообещал, что посетит матчи открытия и закрытия Кубка мира. "Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх", — заключил президент.
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