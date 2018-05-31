Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.

Президент России Владимир Путин считает Бразилию, Аргентину, Германию и Испанию фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. "Много претендентов. Это и латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовала пресс-служба Кремля

Говоря о шансах российской сборной, глава государства отметил, что в последнее время отечественная команда больших результатов не показывала, но выразил надежду, что она будет бороться до конца. "Мы очень рассчитываем — все болельщики и все любители футбола России, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — подчеркнул он.

Путин также назвал трех выдающихся, по его мнению, игроков. "Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин , среди иностранных — Пеле. Марадона мне еще очень нравится", — цитирует президента РИА ФАН

Вместе с тем, указал Путин, главная задача России как страны — организатора турнира — достойно провести этот чемпионат и сделать так, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире, отмечает Ura.ru. "Это будет самым главным нашим достижением", — заявил он.

Отвечая на вопрос, собирается ли он смотреть чемпионат, Путин пообещал, что посетит матчи открытия и закрытия Кубка мира. "Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх", — заключил президент.