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Эксперты оценили влияние ЧМ-2018 на экономику России
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Эксперты оценили влияние ЧМ-2018 на экономику России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитики рейтингового агентства Moody's пришли к выводу, что экономическая выгода России от Чемпионата мира по футболу будет временной. Об этом сообщает РИА Новости.
Старший вице-президент и аналитик Moody's Кристин Линдоу заявила, что экономические стимулы турнира, который продлится всего месяц, «тускнеют на фоне экономики РФ».
При этом в агентстве считают, что ЧМ-2018 позволит улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру городов, принимающих турнир. Новая инфраструктура привлечет дополнительные налоги и сократит будущие капитальные затраты.
По прогнозу Moody's, ЧМ окажется очень выгодным для Мордовии и Калининградской области. В то же время аналитики заявили о негативном влиянии расходов на ЧМ на Санкт-Петербург и Самарскую область, у которых выросла задолженность.
Кроме того, благодаря ЧМ временно вырастет выручка российских ритейлеров. За счет увеличения пассажиропотоков выиграют аэропорты России.
При этом вложения страны в чемпионат в 2013-2017 годах составили всего лишь один процент от общего объема инвестиций.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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