Эксперты оценили влияние ЧМ-2018 на экономику России

Аналитики рейтингового агентства Moody's пришли к выводу, что экономическая выгода России от Чемпионата мира по футболу будет временной. Об этом сообщает РИА Новости.

Старший вице-президент и аналитик Moody's Кристин Линдоу заявила, что экономические стимулы турнира, который продлится всего месяц, «тускнеют на фоне экономики РФ».

При этом в агентстве считают, что ЧМ-2018 позволит улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру городов, принимающих турнир. Новая инфраструктура привлечет дополнительные налоги и сократит будущие капитальные затраты.

Кроме того, благодаря ЧМ временно вырастет выручка российских ритейлеров. За счет увеличения пассажиропотоков выиграют аэропорты России.

При этом вложения страны в чемпионат в 2013-2017 годах составили всего лишь один процент от общего объема инвестиций.