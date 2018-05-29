Москва и Минск договорились о визах

Главы МИД России и Белоруссии подписали усеченную версию соглашения о взаимном признании виз — оно будет действовать в период проведения чемпионата мира — 2018 в РФ и Евроигр-2019 в Белоруссии. Тем временем ратификация соглашения о полном взаимном признании виз снова откладывается. «Газета.Ru» рассказывает, что это за соглашение и почему его принятие так затянулось.

29 мая главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира — 2018 в России и Европейских игр в Белоруссии в 2019 году.

В соответствии с документом болельщики чемпионата мира — 2018 смогут посетить Евроигры в Белоруссии без белорусской визы.

Ранее иностранные зрители, у которых имеются билеты на матчи ЧМ и паспорт болельщика, получили возможность въехать в Россию для посещения игр без визы.

Подписанный Лавровым и Макеем документ предусматривает такую возможность при въезде в страну через Белоруссию. Остальные иностранцы с российской визой будут въезжать в РФ как и раньше — через международные пункты пропуска.

Соглашение вступает в силу с 1 июня 2018 года. При этом к началу мундиаля планировалось ратифицировать договор о полном взаимном признании виз, однако работа над ним пока продолжается.

Сути соглашения о взаимном признании виз в ноябре 2017 года описывал глава МИД России Сергей Лавров.

«Речь идет о том, чтобы иностранец, въезжающий в одну из наших стран по визе, выданной этой страной, мог с этой визой переместиться в другую страну», — отметил тогда российский министр.

В то же время иностранцы, которым в одной из двух стран визу не выдают по соображениям безопасности или иным соображениям, не смогут попасть и в соседнее государство.

По словам замдиректора Института стран СНГ РАН Владимира Жарихина, соглашение нужно для того, чтобы синхронизировать проезд иностранных граждан в Союзное государство.

«Чтобы у нас, между нашими странами, не было пограничного контроля. Это соглашение как раз нужно, чтобы синхронизировать визовый обмен наших стран с другими странами — особенно с Европейским союзом», — поясняет эксперт.

Изначально достичь соглашения о взаимном признании виз планировалось к концу 2017 года, однако ратификация документа до сих пор откладывается.

В феврале текущего года посол России в Белоруссии Александр Суриков говорил, что соглашение о полном взаимном признании виз будет принято в апреле-мае.

Однако в середине мая сроки вновь подвинули — президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить проект межправительственного соглашения к концу года, а ратифицируют его, вероятно, уже в 2019 году.

Никак. Соглашение касается не россиян и белорусов, а граждан третьих стран, въезжающих на территорию РФ из Белоруссии и наоборот.

Граждане России и Белоруссии будут, как и раньше, пересекать границу без пограничного контроля и по внутренним паспортам — между странами действует соглашение, по которому граждане обоих государств могут без каких-либо ограничений проехать на территорию соседей.

«У нас с одними странами безвизовый обмен, у них — с другими, эти страны не всегда совпадают. Это согласование как раз и занимает время».

В то же время эксперт подчеркивает, что положительная тенденция есть, и соглашение, вероятно, будет готово к концу текущего года.

Были и другие аспекты, согласование которых затянуло работу над соглашением, в частности, в прошлом году Минск заявлял о сложностях с решением вопросов безвизового пребывания и реадмиссии. К тому же Россия настаивала, чтобы документ предусматривал возможность временно приостанавливать действие соглашения и восстанавливать пограничный контроль.

Наконец, камнем преткновения стал вопрос о распределении доходов за выдачу визовых документов. Поскольку у России больше визовых центров за рубежом, чем у Белоруссии, Минск опасался, что большинство иностранцев предпочтут делать российскую визу, и бюджет страны потеряет часть доходов.

В настоящий момент между Российской Федерацией и Республикой Беларусь действует соглашение, согласно которому граждане обеих стран могут без каких-либо ограничений проехать на территорию соседей. На границе въезжающие предъявляют внутренний либо загранпаспорт.

Между тем с середины мая 2017 года ФСБ России ужесточила правила пересечения границы России и Белоруссии — пограничники начали проверять паспорта всех авиапассажиров, которые прилетают из Минска в Москву.

При этом россияне и белорусы по-прежнему могут пересекать границу по внутренним паспортам — единственным новшеством стала необходимость сохранить и предъявить посадочный талон, выданный в аэропортах Белоруссии.

12 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, вводящий 5-дневный безвизовый режим с 80 странами, включая государства ЕС, США, Бразилию и Японию.

Целью введения новых правил было повышение туристической привлекательности страны и увеличение притока иностранных туристов. Действие документа не распространялось на владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

После этого, в феврале 2017 года, ФСБ России создало пункты погранперехода и режим пограничной зоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях — то есть там, где российская территория соприкасается с белорусской. В российской погранслужбе отмечали, что ужесточение контроля на границе связано в том числе с подписанным Лукашенко указом.