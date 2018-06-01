Опубликовано предварительное расписание работы Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде

Помимо «Стадиона Нижний Новгород», лучшим местом для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™ будет площадь Минина и Пожарского, где с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет Фестиваль болельщиков FIFA — официальное место общественного просмотра игр турнира. Фанфест станет центром притяжения болельщиков и позволит насладиться атмосферой футбольного праздника в комфортной и безопасной обстановке.

В качестве места для проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018 в Нижнем Новгороде была выбрана площадь Минина и Пожарского, которая находится в центре исторической части города. Здесь расположена главная достопримечательность города — Нижегородский кремль, и берет начало пешеходная улица Большая Покровская. В непосредственной близости от площади есть музеи и выставочные комплексы.

Площадка Фестиваля болельщиков рассчитана на 15 000 зрителей и будет работать в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Предварительное расписание работы Фестиваля Болельщиков ФИФА можно скачать на сайтеNizhny2018.ru в разделе FIFA Fan Fest по ссылке:

https://nizhny2018.ru/festival-bolelschikov-fifa

Время работы площадки: 13:00 — 00:00.

Неигровые дни: 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля.

Вход на площадку в игровые дни бесплатный.

Программа Фестиваля болельщиков FIFA:

∙ 14 июня — Uma2rman

∙ 18 июня — SwankyTunes

∙ 21 июня — Pendulum Dj Set ∙ 24 июня — Paul Oakenfold & Alexander Popov

∙ 25 июня — Земляне

∙ 27 июня — Иванушки international

∙ 1 июля — Моя Мишель

∙ 6 июля — Artik&Asti

Расписание работы площадки в неигровые дни будет опубликовано позднее.

Для ценителей комфорта будет оборудована VIP-трибуна.

Билеты на VIP-трибуну можно приобрести, пройдя по ссылке:

http://www.biletnn.ru/event.php?id=1594&event=0 На территории фанзоны будут установлены большой экран со сценой и дополнительный экран в середине площадки. Таким образом, из любой точки фанзоны можно будет наблюдать за игрой любимой команды.

Помимо трансляции всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™, на Фестивале болельщиков FIFA будет организована разнообразная развлекательная программа с участием звезд международного и российского уровней.