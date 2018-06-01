Опубликовано предварительное расписание работы Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 

Помимо «Стадиона Нижний Новгород», лучшим местом для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™ будет площадь Минина и Пожарского, где с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет Фестиваль болельщиков FIFA — официальное место общественного просмотра игр турнира. Фанфест станет центром притяжения болельщиков и позволит насладиться атмосферой футбольного праздника в комфортной и безопасной обстановке.
В качестве места для проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018 в Нижнем Новгороде была выбрана площадь Минина и Пожарского, которая находится в центре исторической части города. Здесь расположена главная достопримечательность города — Нижегородский кремль, и берет начало пешеходная улица Большая Покровская. В непосредственной близости от площади есть музеи и выставочные комплексы.
Площадка Фестиваля болельщиков рассчитана на 15 000 зрителей и будет работать в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Предварительное расписание работы Фестиваля Болельщиков ФИФА можно скачать на сайтеNizhny2018.ru в разделе FIFA Fan Fest по ссылке:
https://nizhny2018.ru/festival-bolelschikov-fifa
Время работы площадки: 13:00 — 00:00.
Неигровые дни: 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля.
Вход на площадку в игровые дни бесплатный.
Программа Фестиваля болельщиков FIFA:
∙ 14 июня — Uma2rman
∙ 18 июня — SwankyTunes
∙ 19 июня — Олег Газманов
∙ 21 июня — Pendulum Dj Set ∙ 24 июня — Paul Oakenfold & Alexander Popov
∙ 25 июня — Земляне
∙ 27 июня — Иванушки international
∙ 1 июля — Моя Мишель
∙ 6 июля — Artik&Asti
∙ 15 июля — Леонид Агутин
Расписание работы площадки в неигровые дни будет опубликовано позднее.
Для ценителей комфорта будет оборудована VIP-трибуна.
Билеты на VIP-трибуну можно приобрести, пройдя по ссылке:
http://www.biletnn.ru/event.php?id=1594&event=0 На территории фанзоны будут установлены большой экран со сценой и дополнительный экран в середине площадки. Таким образом, из любой точки фанзоны можно будет наблюдать за игрой любимой команды.
Помимо трансляции всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA™, на Фестивале болельщиков FIFA будет организована разнообразная развлекательная программа с участием звезд международного и российского уровней.
В Фестивале также примут участие нижегородские артисты: шоу-балет «Индиго», гранд-балет «Черная кошка», шоу-группа «Маэстро», Марина Гиоргадзе, Мария Сунгурова, Андрей Покровский, светодиодное шоу NRG, барабанное шоу BWDrums, танцевальное шоу «Ночь», шоу-балет «Лунные пантеры», фрик-шоу PEASOK, артисты камерного театра, барабанное шоу «Ветер Фанга», школа танцев «Аиша», инструментальный дуэт Desperado, Татьяна Гуляева, Максим Мушта, танцевальное шоу «Эйфория», барабанное шоу Хаммерс, барабанное шоу Blust wave, нижегородский ансамбль барабанщиц и другие артисты.