Результаты матчей ЧМ-2018 предскажет кролик Пушок из Сочи

Краснодар. 1 июня — Новая Кубань. Декоративный кролик по кличке Пушок из сочинского эколого-биологического центра имени С. Соколова готов предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится на официальном аккаунте учреждения в социальной сети «Вконтакте».

— Он предскажет победы в матчах сборной России, а правильность его выбора мы узнаем совсем скоро, — сказано в сообщении.

Животное-оракул появлялось на многих чемпионатах мира и Европы. Одним из самых известных стал осьминог Пауль из Германии. Он специализировался на матчах немецкой сборной и почти никогда не ошибался в прогнозах. На Евро-2018 в роли предсказателей выступили розовый хряк по кличке Фунтик и хорек по имени Фред. На ЧМ-2014 в Бразилии главным оракулом стала морская черепаха по прозвищу Большая Голова.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Сочи игры мундиаля примет реконструированный стадион «Фишт». Здесь состоятся 4 матча группового этапа: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Австралия — Перу, и два матча стадии плей-офф — 1/8 и 1/4 финала. Кроме того, на Кубани разместятся сборные Испании (Краснодар), Польши (Сочи), Бразилии (Сочи), Исландии (Геленджик), Швеции (Геленджик) и Дании (Анапа).