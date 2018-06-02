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Дзюба стал вратарем
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Артем Дзюба стал вратарем. Видео 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Артем Дзюба на тренировке сборной России выступил в роли вратаря. Форвард тульского "Арсенала" уверенно справлялся с некоторыми ударами.
Сборная России сегодня в полном составе тренировалась в преддверии товарищеского матча против Турции. Занятие прошло в Новогорске, в нем участвовали все 28 игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к чемпионату мира-2018.
Товарищеская встреча Россия — Турция состоится 5 июня в Москве на "Арене ЦСКА". Начало игры — 19.00 по московскому времени.
Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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