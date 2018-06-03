Заработал испанский вариант сайта департамента внешних связей Нижегородской области

Узнать информацию о сотрудничестве с Нижегородской областью теперь могут носители семи языков мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижкгородской области.

Отмечается, что начало работы испанской версии портала будет способствовать развитию сотрудничества нашего региона со странами, где говорят на испанском.

Ранее сообщалось, что сайт департамента представлен в пяти вариантах: английском, французском, немецком, китайском и арабском.

Сейчас на испанском говорят 500 миллионов жителей мира, он находится на втором месте по востребованности в деловом международном общении. Для 20 стран испанский имеет статус официального языка.

Предполагается, что в чемпионате мира по футболу в Нижнем Новгороде примут участи три испаноговорящие команды: из Аргентины, Панамы и Коста-Рики.

Напомним, в Нижегородской области началась аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018.