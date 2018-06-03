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Заработал испанский вариант сайта департамента внешних связей Нижегородской области
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Заработал испанский вариант сайта департамента внешних связей Нижегородской области 

Vgoroden.ru 3 июня 2018
Фото: Vgoroden.ru
Узнать информацию о сотрудничестве с Нижегородской областью теперь могут носители семи языков мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижкгородской области.
Отмечается, что начало работы испанской версии портала будет способствовать развитию сотрудничества нашего региона со странами, где говорят на испанском.
Ранее сообщалось, что сайт департамента представлен в пяти вариантах: английском, французском, немецком, китайском и арабском.
Сейчас на испанском говорят 500 миллионов жителей мира, он находится на втором месте по востребованности в деловом международном общении. Для 20 стран испанский имеет статус официального языка.
Предполагается, что в чемпионате мира по футболу в Нижнем Новгороде примут участи три испаноговорящие команды: из Аргентины, Панамы и Коста-Рики.
Напомним, в Нижегородской области началась аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018.
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