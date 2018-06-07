Западные СМИ набросились на ФИФА из-за «пиара» России

Запад набросился на ФИФА из-за «пиара» России

Чемпионат мира по футболу 2018 года — «пиар-кампания» России, в которой ей помогает ФИФА, уверен автор шведской газеты Dagens Nyheter.

По мнению Йенса Литторина, Россия не должна была даже получать право проведения мундиаля, а руководство Международной федерации футбола «обещало», но смогло обеспечить «демократию и прозрачность».

Журналист напомнил, как в 2016 году выбранный президентом ФИФА Джанни Инфантино пообещал «возродить» имидж организации и сделать ее вновь уважаемой. Однако за два года на швейцарца не раз жаловались в этический комитет ФИФА, а через неделю он отроет чемпионат мира в стране, которая якобы одобряла применение допинга спортсменами, вторглась на Украину, влияла на выборы, использовала нервно-паралитическое вещество, убивала оппозиционеров и преследовала журналистов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.