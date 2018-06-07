Ещё
Западные СМИ набросились на ФИФА из-за «пиара» России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запад набросился на ФИФА из-за «пиара» России 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по футболу 2018 года — «пиар-кампания» России, в которой ей помогает ФИФА, уверен автор шведской газеты Dagens Nyheter.
По мнению Йенса Литторина, Россия не должна была даже получать право проведения мундиаля, а руководство Международной федерации футбола «обещало», но смогло обеспечить «демократию и прозрачность».
Журналист напомнил, как в 2016 году выбранный президентом ФИФА Джанни Инфантино пообещал «возродить» имидж организации и сделать ее вновь уважаемой. Однако за два года на швейцарца не раз жаловались в этический комитет ФИФА, а через неделю он отроет чемпионат мира в стране, которая якобы одобряла применение допинга спортсменами, вторглась на Украину, влияла на выборы, использовала нервно-паралитическое вещество, убивала оппозиционеров и преследовала журналистов.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.
Комментарии3  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралия бойкотирует ЧМ-201896
Украинский футболист сделал заявление по Крыму1
Абрамович наказал Британию623
Как купить билет на игру ЧМ и не получить штрафной удар1
Медведева рассказала о предательстве52
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение