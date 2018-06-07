Как купить билет на игру ЧМ и не получить штрафной удар

До начала чемпионата мира по футболу остается ровно неделя. Официально купить билеты на матчи практически невозможно. Претендовать на посещение игр могут либо настойчивые везунчики, либо люди, склонные к риску. Возможно, ближе к стадии плей-офф ситуация немного изменится, причем в лучшую сторону.

Теоретически легально купить билеты все еще можно на сайте FIFA — без лотерей и очередей, но с необходимостью постоянно обновлять страницу. Каждые четыре минуты система перепроверяет, не появилось ли свободных мест. Откуда они могут взяться? Билеты могут сдать те, кому посчастливилось приобрести их на ранних этапах продаж. Выиграл человек осенью право на покупку билета, купил его, а планы изменились.

Система легальной перепродажи сложна, но она существует. Желающий вернуть билет обращается в FIFA, и, если заявка одобряется, билет вновь попадает в открытую продажу. Выкупили — продавец вернул потраченные осенью деньги, нет — значит нет.

Так, 5 июня на сайте FIFA ненадолго появлялся билет на матч Бразилия — Коста-Рика в Санкт-Петербурге за 12 600 рублей. Возможно, в открытую продажу чуть позже попадут билеты на матчи плей-офф. Пока состав пар не определен, FIFA оставляет определенную квоту на каждую страну, чья сборная преодолела групповой этап, чтобы в день матча на трибуны могли попасть болельщики обеих команд. И тут появляется шанс, говорит гендиректор агентства «Премиум-Спорт» Сергей Самойлов

Сергей Самойлов гендиректор агентства «Премиум-Спорт» «Количество болельщиков из разных стран, которые приедут в Россию, разное. Наверняка, если выходят, условно, Коста-Рика, Панама или Тунис, те страны, из которых болельщиков не так много, естественно, эти квоты поступят в продажу также через FIFA, и для российских болельщиков в том числе».

Логично предположить, что в России они появятся в продаже в первую очередь — здесь их раскупят быстрее. Причем билеты будут продаваться по номиналу — от чуть более двух тысяч до почти 15 тысяч рублей на одну восьмую и от семи тысяч до 66 тысяч рублей за финал в зависимости от места на стадионе.

Билеты также продают перекупщики. Как пишет РБК , благодаря принятым мерам безопасности на черный рынок в этот раз попало рекордно маленькое количество билетов — всего 5-7%. Но спекулянты заработают на этом по меньшей мере 40 млн долларов, или 2,5 млрд рублей.

По данным одного из крупнейших глобальных игроков на рынке перепродажи билетов сайта StubHub, у перекупщиков билеты на матч-открытие стоят от 400 с небольшим до шести с лишним тысяч долларов, то есть от 25 тысяч до почти 400 тысяч рублей. Примерно столько придется отдать за матч Германия — Мексика. Еще дороже на черном рынке ценится игра Аргентина — Исландия.

Самый дорогой билет на финал там стоит более 3,5 млн рублей. При этом есть риск не попасть на стадион: фамилия в билете, приобретенном у перекупщика, может не совпадать с фамилией, указанной в паспорте болельщика. Хотя, по словам экспертов, при входе на арену проверяющие вряд ли будут вчитываться в каждый билет — это привело бы к созданию огромных очередей. По крайней мере, на Кубке конфедераций никто не придирался. Но риск есть, причем и для того, кто билет продал.

Юрий Белоус , президент группы компаний «Футбол Маркет»: «Те люди, которые приобретали эти билеты, чьи фамилии стоят, несут ответственность. Будет очень легко вычислить, как и от кого попали эти билеты».