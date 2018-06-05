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Госслужащим разрешат не работать во время игр ЧМ-2018
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Госслужащим разрешат не работать во время игр ЧМ-2018 

Уралинформбюро 5 июня 2018
Фото: Уралинформбюро
Бразильским госслужащим разрешили отсутствовать на рабочих местах во время матчей сборной страны на чемпионате мира по футболу. Пропущенные часы чиновники должны будут отработать после окончания турнира, передает "Уралинформбюро".
В те даты, в которые игры запланированы на утро, рабочий день в государственных учреждениях Бразилии будет начинаться в 14.00, а в дни, когда матчи будут проходить вечером — заканчиваться в 13.00, сообщает ТАСС.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге игры мундиаля состоятся 15 (Египет-Уругвай), 21 (Франция-Перу), а также 24 (Япония-Сенегал) и 27 (Мексика-Швеция) июня.
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