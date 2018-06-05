До 25000 человек в час смогут доставлять к «Ростов-Арене» автобусы-шаттлы

Около 25000 человек в час смогут доставлять к стадиону «Ростов-Арена» автобусы-шаттлы в дни матчей чемпионата мира по футболу.

Согласно информации из официальных источников, автобусы-шаттлы будут курсировать по восьми маршрутам.

Добраться на них до стадиона болельщики смогут с площади Гагарина, Привокзальной площади, из аэропорта и с перехватывающей парковки, а также с улицы Максима Горького.

Кроме того, шаттлы будут доставлять из аэропорта на улицу Максима Горького желающих попасть на фестиваль болельщиков.

Еще один маршрут свяжет место проведения фестиваля с «Ростов-Ареной».

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в донской столице 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.