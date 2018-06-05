Ещё
До 25000 человек в час смогут доставлять к «Ростов-Арене» автобусы-шаттлы
Далее:
Читайте также:
Ещё

До 25000 человек в час смогут доставлять к «Ростов-Арене» автобусы-шаттлы 

АиФ Ростов 5 июня 2018
Фото: АиФ Ростов
Около 25000 человек в час смогут доставлять к стадиону «Ростов-Арена» автобусы-шаттлы в дни матчей чемпионата мира по футболу.
Согласно информации из официальных источников, автобусы-шаттлы будут курсировать по восьми маршрутам.
Добраться на них до стадиона болельщики смогут с площади Гагарина, Привокзальной площади, из аэропорта и с перехватывающей парковки, а также с улицы Максима Горького.
Кроме того, шаттлы будут доставлять из аэропорта на улицу Максима Горького желающих попасть на фестиваль болельщиков.
Еще один маршрут свяжет место проведения фестиваля с «Ростов-Ареной».
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в донской столице 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.
АиФ Ростов: последние новости
Национальная сборная Уругвая по футболу. Досье За что накажут команду Саудовской Аравии перед матчем в Ростове? Ростов-на-Дну примет первый матч ЧМ по футболу 17 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ5
Тренер сборной Египта объяснил победу России92
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией4
«Сорри, Россия, мы были неправы»519
Российский ресторан возмутил британского футболиста131
Видео
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
Футбол Волейбол
00:31
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
04:48
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
ЧМ по футболу 2018 В мире
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение