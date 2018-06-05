Россиянам могут добавить минимум три выходных

Игорь Лебедев. Дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года могут стать выходными. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил депутат Госдумы от ЛДПР

Чемпионат мира по футболу это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сб России— Игорь Лебедев (@Russian1972) 5 июня 2018 г.

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое», — уверен он.

По словам Лебедева, «сотни миллионов» жителей России «так или иначе» любят футбол, в связи с чем возглавляемая им фракция намерена обратиться в комитет нижней палаты парламента по труду с предложением сделать дни, когда будет играть российская команда, выходными.

«Первая блестящая идея в Госдуме…» — прокомментировал инициативу один из подписчиков Лебедева.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.