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Россиянам могут добавить минимум три выходных
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Россиянам могут добавить минимум три выходных 

Рамблер 3 часа назад
Дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года могут стать выходными. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое», — уверен он.
По словам Лебедева, «сотни миллионов» жителей России «так или иначе» любят футбол, в связи с чем возглавляемая им фракция намерена обратиться в комитет нижней палаты парламента по труду с предложением сделать дни, когда будет играть российская команда, выходными.
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«Первая блестящая идея в Госдуме…» — прокомментировал инициативу один из подписчиков Лебедева.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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