Фан-зона для трансляций матчей ЧМ-2018 откроется в Ижевске 12 июня

12 июня в Ижевске в парке Кирова откроется фан-зона для трансляций матчей чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает Udm-Info

На территории новой спортивно-развлекательной площадки площадью 2 га появились новая сцена с большим светодиодным экраном, зрительские трибуны на 2 тысячи мест, выставочный павильон, игровые комплексы, сувенирные магазины и фуд-корт.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.