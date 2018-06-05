«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему домашний чемпионат мира в любом случае не пройдет для страны даром, назвал лучших игроков завершившегося первенства РФПЛ и посоветовал молодым российским звездам попробовать свои силы в европейских лигах.

Корреспондент «Газеты.Ru» встретился с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым на питерском этапе проекта KFC Battle, в котором бывший нападающий сборной России занимает пост наставника чемпионата KFC по футболу. Кержаков поделился своим прогнозом относительно выступления российской сборной на домашнем чемпионате мира, назвал лучших игроков прошедшего чемпионата страны, а также рассказал о самом крутом предложении в своей карьере.

«Кокорин — лучший в «Зените», несмотря на травму»

— Чего не хватало «Зениту» в последние три сезона для победы в чемпионате России

— Количества очков.

— Может, причина в тренерском штабе?

— Я не считаю, что причина в тренерском штабе. Где-то было невезение, но в основном, конечно, количество очков. Что касается последнего года, то на мой взгляд, проблема в том, что еще осенью пошли разговоры о смене тренера. Главный тренер их не опровергал, говорил уклончиво, давал почву для размышлений футболистам. Я сам знаю по себе, что работать в такой обстановке не совсем нормально.

— В «Зените» чаще, чем в других клубах, случаются внутренние конфликты. В чем их причина?

— Я сразу с этим не согласен. У кого были конфликты?

— У игроков с тренерами.

— В СМИ много чего обсуждается, я категорически не согласен с этим.

— Кто был лучшим игроком «Зенита» в прошедшем сезоне?

— Кто — во всей лиге?

— «Локомотив» — заслуженный победитель?

— Да, конечно.

— Чего ожидать от «железнодорожников» в Лиге чемпионов?

— Если им удастся сохранить состав, который у них сейчас есть, то вполне возможна и борьба за второе место в группе. Они ведь выступают как чемпионы, так что да, второе место им по силам.

— Нормальна ли ситуация, при которой обладатель Кубка России не может играть в Лиге Европы?

— Он имеет право выступать, просто «Тосно» не прошел лицензирование, и теперь этот клуб может выступать максимум во второй лиге. Это ненормально. Я считаю, что это большая проблема у нас, когда клубы по ходу сезона могут сняться с чемпионата или не могут заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Ужесточение лицензирования поможет нам иметь более стабильную лигу и клубы.

— Нет ли у вас информации по жизнеспособности «Тосно»?

— Только из газет узнаю.

— Нужны ли России клубы, живущие за счет средств из бюджета региона?

— В данной системе (осень-весна) регионам очень сложно распределять бюджет на два года вперед. Бюджет распределяется на календарный год, при этом в регионе может произойти что угодно, что не позволит с такой же стабильностью финансировать клуб в следующем году. Сезон один, но проходит в два года. Я согласен, это большая проблема.

«Футбол надо развивать и без домашнего чемпионата мира»

— Шансы сборной России на выход из группы при травмированном лидере сборной Египта Мохамеде Салахе выше?

— Я думаю, да.

Я и так уверен, что сборная России выйдет из группы, но если Салах, к великому сожалению всех-всех болельщиков в мире, не сыграет, то сборная Египта по «салахозависимости» будет похожа на «Ливерпуль».

Но болельщикам все равно хочется видеть самых сильных футболистов на чемпионате мира.

— Удивитесь, если наши не выиграют ни одного матча?

— Да, конечно.

— Максимум сборной России на домашнем ЧМ?

— Я не могу сказать о максимуме нашей сборной, потому что все может быть. Футбол — это такая штука, особенно в плей-офф, при которой все что угодно может произойти. Что касается минимума, то это, естественно, выход из группы.

— Что бы вы сделали, оказавшись на месте Игоря Денисова?

— Ничего, то же самое, что он делает. Во-первых, это невозможно представить, чтобы я оказался на его месте. Во-вторых, я считаю, что он ведет себя достойно. Он все сказал о своей позиции по сборной, что тут еще добавить? Я очень рад, что его любовь к футболу, его стремление, его самоотдача привели к тому, что «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.

— Почти восемь лет назад стало ясно, что Россия примет чемпионат мира. Разговоры о том, что надо готовить чемпионскую команду, звучали во всех футбольных организациях страны и даже на правительственном уровне. При этом в последних пяти матчах перед стартом ЧМ — ни одной победы. Идея команды-чемпиона не осуществилась?

— Мы сейчас имеем то, что имеем. У нас нет футболистов по 20 лет, которые ярко себя проявляют. Да, есть Головин, которому 22, есть Миранчуки. Проблема в том, что уже тогда не было ярких 20-летних игроков, которым сейчас было бы 28 и которые были бы в расцвете. Сейчас только Смолов и Кокорин, да и тот травмирован.

Чемпионат мира не должен быть поводом для того, чтобы тебе вдруг пришла мысль развивать футбол, тем более юношеский.

Надеюсь, что после ЧМ в России футбол будет развиваться дальше вне зависимости от результатов. У нас останется прекрасное наследие: стадионы, базы. Пожалуйста, развивайтесь!

— Наставник национальной команды Станислав Черчесов должен уйти в отставку в случае невыхода из группы?

— Я не комментирую это. Мы со Станиславом Саламовичем работаем в одной организации ( Российский футбольный союз — «Газета.Ru»), это тренерская этика.

— Для нашей сборной лучше подходит тренер-иностранец или отечественный специалист?

— Сложно сказать. Я играл под руководством и тех, и тех. Главное, чтобы это был достойный тренер. Естественно, намного проще, если это россиянин: и общение, и взаимопонимание, и ментальность.

— Главный фаворит турнира?

Испания, Германия, Франция, Англия, Аргентина. — Их несколько. Перед каждым чемпионатом это Бразилия

— Потенциальный лучший игрок турнира?

— То же самое: Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе, Гризманн, Асенсио. Их много, можно перечислять очень долго.

— Что делать с новыми стадионами в городах, где средняя зарплата не позволяет несколько раз в месяц ходить на футбол с семьей?

— Бесплатно пускать.

— Бесплатные посещения, с точки зрения маркетинга, снижают ценность и значимость футбола.

— Хорошо, а что тогда делать? Чтобы стадионы просто без работы стояли? На него все равно будут выделяться деньги из регионов. Значит, надо перевозить туда команды из других городов, которые не имеют своих стадионов. Нужно, чтобы они использовались, чтобы народ ходил на футбол и смотрел его в комфортных условиях. Давайте развивать футбол в регионах, чтобы потом клубы смогли найти уже частных спонсоров, которые в свою очередь будут содержать и стадион.

«Счастлив, что довелось поиграть в Европе»

— Братья Миранчуки, Головин и Смолов — главные претенденты на переезд в Европу. После крупных турниров шансы на это возрастают в разы. Советуете ли вы им уезжать при первом же адекватном предложении?

— Конечно, советую. Но они сами для себя должны решить, чего они хотят. Если они хотят попробовать свои силы в одной из лучших лиг Европы, то почему нет. К сожалению, на данный момент Российская футбольная премьер-лига таковой не является. Я надеюсь, что это будет уже в скором будущем. Но сейчас есть лиги и клубы, которые намного сильнее наших. Поэтому нужно пробовать свои силы, нужно показывать себя. Ведь опыт игры за границей в хорошем чемпионате дает уверенность в собственных силах, и это благотворно сказывается и на результатах сборной.

— С какими ощущениями вы переезжали в Европу?

— В неизвестность. Но это была приятная неизвестность.

— Сколько раз после завершения карьеры приходила мысль, что рано ушли?

— Ноль.

— Поступали предложения от профессиональных клубов?

— Не поступали.

— Где в Европе понравилось играть больше — Испания или Швейцария

— Хочу сказать, что и в «Севилье», и в «Цюрихе» отношение ко мне, отношение руководства к команде было очень теплым. Мне очень понравился этот опыт. К сожалению, в «Цюрихе» была неудача, мы вылетели из лиги, но при этом выиграли Кубок страны. Да и в Испании взял три трофея (Кубок и Суперкубок Испании, Кубок УЕФА ). Я счастлив, что мне довелось играть в этих клубах.

— Чем российские болельщики отличаются от испанских и швейцарских?

— Сложно сказать. Там тоже есть свои ультрас, свои разборки вне стадионов.

— Даже в Швейцарии?

— Конечно, тем более в Цюрихе , где есть и «Грассхоппер» и «Цюрих». Когда вы вылетели из лиги, болельщики бежали в раздевалку, их полиция оттаскивала. Там тоже любят футбол, очень много народа ходит на хорошие стадионы, все условия созданы для болельщиков.

— Лучшая арена, на которой вам довелось поиграть?

— «Краснодар», однозначно. А еще я очень рад, что сыграл на новом стадионе в Питере в матче с «Тереком», пусть и несколько минут, но я все-таки этого дождался.

Понятно, что были «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу», «Маракана», но если говорить о самом лучше, то это арена в Краснодаре

По инфраструктуре, по начинке, по тому, что сделано для футболистов — идеальный стадион.

— Лучший игрок, с которым вы выходили на поле в одной команде?

— Клуб, за который вы хотели бы сыграть, когда были в наилучших кондициях за свою карьеру?

— Мне повезло, что, когда я узнал об интересе «Севильи» к моей персоне, я туда уехал.

— Самое крутое предложение из Европы, которое так и не воплотилось в контракт?

— Тогда оно не выглядело совсем крутым, но, когда я переходил из «Севильи» в московское «Динамо», я мог оказаться в «ПСЖ». Но в том сезоне они боролись за выживание. Но сейчас это звучит круто (смеется).