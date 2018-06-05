На стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске открылся волонтерский центр

САРАНСК, 5 июня. / ТАСС /. Официальное открытие волонтерского центра на стадионе «Мордовия-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу, прошло во вторник в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"5 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоялось официальное открытие волонтерского центра. В мероприятии приняли участие глава Мордовии Владимир Волков , представители ФИФА, АНО «Оргкомитет „Россия-2018“, иностранные и иногородние волонтеры», — говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, для работы в Саранске подали более 10 тыс. заявок от волонтеров из 54 стран и 180 городов России. «Я с радостью приветствую здесь наших друзей из Парижа, Рио-де-Жанейро, Лимы, Мехико, Каира, Джакарты, Минска и Астаны. Мы очень рады видеть волонтеров из Владивостока, Читы, Челябинска, Самары, Йошкар-Олы и других городов нашей необъятной России», — приводит пресс-служба слова Волкова.

Глава региона отметил, что среди волонтеров есть школьники, студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди. «Мы гордимся, что самому старшему городскому волонтеру в Саранске Лидии Никитичне Волковой 86 лет. Мы приветствуем в команде волонтеров заслуженного учителя республики Наталью Алексеевну Шароватову — в свои 70 лет она сохранила удивительную молодость души и отличное знание французского языка, которому всю жизнь учит детей», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Саранск примет четыре матча: 16 июня на стадионе «Мордовия-Арена» встретятся сборные Перу и Дании. 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония. Команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.