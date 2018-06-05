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В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой пустят больше маршруток без льгот
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В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой пустят больше маршруток без льгот 

63.ru 5 июня 2018
Фото: 63.ru
Городской департамент транспорта планирует компенсировать частичное отсутствие трамваев в дни матчей чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник, 5 июня, на заседании общественного совета гордумы Самары сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин. — По городскому транспорту (имеется ввиду подвижной состав — Прим. ред.) у нас особого резерва нет. Автобусы забирают на шаттлы, плюс у нас еще и дачные перевозки частично совпадают. Решение здесь одно: мы максимально коммерческий транспорт — маршрутки без льгот пустим по Ново-Садовой, как это было во время третьего тестового матча, — рассказал Юрий Тапилин.
Во время чемпионата мира по футболу в Самаре (с 14 июня по 15 июля) в центре города будет действовать два режима ограничения транспорта: повседневный и усиленный (в дни матчей 17, 21, 25, 28 июня, 2, 7 июля). Проехать в зону перекрытия можно будет только на аккредитованном транспорте. Какие еще запреты будут действовать во время ЧМ — в обзоре 63.ru.
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