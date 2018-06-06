Россияне предсказали судьбу сборной на ЧМ

Большинство россиян (77 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что сборная РФ не выйдет из своей группы на Чемпионате мира по футболу.

Респондентам задали такой вопрос: «С каким результатом Россия завершит ЧМ по футболу?». По мнению 15 процентов опрошенных, национальная команда попадет в четвертьфинал.

Еще пять процентов респондентов верят, что Россия станет победительницей ЧМ-2018.

По версии двух процентов, сборная РФ выйдет в полуфинал. Один процент участников опроса заявил, что команда попадет в финал.

Всего в опросе приняли участие 9933 человека.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Россия 14 июня встретится с Саудовской Аравией на стадионе «Лужники» в Москве. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).