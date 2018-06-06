Россияне рассказали об ожиданиях от ЧМ-2018 

Почти половина россиян (49 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ничего не ждут от ЧМ-2018 по футболу, так как турнир для них «неинтересен».
Респондентам задали такой вопрос: «Чего вы ждете от ЧМ по футболу?». По словам 33 процентов опрошенных, они ждут от турнира зрелищных матчей и интересной игры.
Восемь процентов респондентов признались, что рассчитывают на развитие футбола и популяризацию спорта в стране благодаря чемпионату. Шесть процентов выразили надежду на развитие туризма.
Три процента участников опроса ждут победы сборной РФ. Для одного процента опрошенных ЧМ-2018 — это «возможность заработать».
Всего в опросе приняли участие 11461 человек.
Чемпионат мира будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью страны на ЧМ станет организация праздника для любителей футбола. Глава государства сказал, что сборная РФ в последнее время не демонстрировала «больших результатов», но призвал команду «бороться до конца» и показать красивый и современный футбол.