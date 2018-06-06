Россияне рассказали об ожиданиях от ЧМ-2018

Почти половина россиян (49 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ничего не ждут от ЧМ-2018 по футболу, так как турнир для них «неинтересен».

Респондентам задали такой вопрос: «Чего вы ждете от ЧМ по футболу?». По словам 33 процентов опрошенных, они ждут от турнира зрелищных матчей и интересной игры.

Восемь процентов респондентов признались, что рассчитывают на развитие футбола и популяризацию спорта в стране благодаря чемпионату. Шесть процентов выразили надежду на развитие туризма.

Три процента участников опроса ждут победы сборной РФ. Для одного процента опрошенных ЧМ-2018 — это «возможность заработать».

Всего в опросе приняли участие 11461 человек.