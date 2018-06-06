Ещё
Россияне рассказали об ожиданиях от ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне рассказали об ожиданиях от ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Почти половина россиян (49 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ничего не ждут от ЧМ-2018 по футболу, так как турнир для них «неинтересен».
Респондентам задали такой вопрос: «Чего вы ждете от ЧМ по футболу?». По словам 33 процентов опрошенных, они ждут от турнира зрелищных матчей и интересной игры.
Восемь процентов респондентов признались, что рассчитывают на развитие футбола и популяризацию спорта в стране благодаря чемпионату. Шесть процентов выразили надежду на развитие туризма.
Три процента участников опроса ждут победы сборной РФ. Для одного процента опрошенных ЧМ-2018 — это «возможность заработать».
Всего в опросе приняли участие 11461 человек.
Чемпионат мира будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью страны на ЧМ станет организация праздника для любителей футбола. Глава государства сказал, что сборная РФ в последнее время не демонстрировала «больших результатов», но призвал команду «бороться до конца» и показать красивый и современный футбол.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс30
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ148
Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России3
«Усы есть, надежды нет»3
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение