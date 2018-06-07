Хакеры атаковали болельщиков ЧМ-2018

Натальей Касперскими. В преддверии ЧМ-2018 хакеры начали собирать личные данные футбольных болельщиков и изобретать «индивидуальные схемы» для кражи их денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию InfoWatch, основанную Евгением

По данным газеты, действия киберпреступников направлены в основном на иностранцев.

«Лаборатории Касперского» и Dr.Web также зафиксировали рост активности преступников. В частности, хакеры начали размещать поддельные предложения дешевых авиабилетов и жилья.

Хакеры создают «сомнительные сайты» с тематикой ЧМ, на которых доверчивые пользователи оставляют свои данные. Как отмечают «Известия», эту информацию преступники могут использовать «для выявления неявных связей между пользователями», их интересов и маршрутов.

Глава отдела аналитики InfoWatch Сергей Хайрук пояснил, что с помощью таких данных хакеры могут сделать болельщику «более адресное, привлекательное „предложение“. Речь может идти о специальной акции, розыгрыше призов (машин, денег, турпоездок) для фанатов определенной команды и посетителей определенного матча. Такие „конкретные“ предложения вызывают больше доверия.

При этом для кражи денег хакеры используют старые схемы: предлагают перевести на счет несколько сотен рублей, чтобы получить крупный выигрыш.

Visa. Также киберпреступники используют спам-сообщения с вирусами, которые рассылаются якобы от лица крупных брендов — Coca-Cola

Старший контент-аналитик „Лаборатории Касперского“ Андрей Костин посоветовал болельщикам не переходить по сомнительным ссылкам и не отвечать на подозрительные сообщения. Для регистрации на форумах и в онлайн-магазинах стоит завести отдельную почту.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.