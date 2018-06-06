Кутепов: «Могу сам укусить Суареса»

Российский футболист пригрозил укусить Суареса

Также Кутепов заявил, что его не пугает игра нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха

Российский игрок отметил, что Салаха можно остановить, как это сделал защитник «Реала» Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов. Кутепов отметил, что не сильно расстроился, когда египетский футболист получил травму, но «желает ему скорейшего выздоровления».

Суарес за свою карьеру укусил как минимум восьмерых футболистов: нидерландского игрока Отмана Баккала , перешедшего в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича, футболиста сборной Италии Джорджо Кьеллини и еще пятерых коллег, имена которых в FIFA не уточняли. Из-за этих случаев Суареса отстраняли от игр на четыре месяца.

На групповом этапе ЧМ-2018 Россия встретится с Саудовской Аравией (14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).