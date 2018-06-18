Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018

Гранквист принёс сборной Швеции победу над командой Южной Кореи на ЧМ-2018

В матче группы F чемпионата мира — 2018 сборная Швеции встречалась с командой Южной Кореи. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой шведов со счётом 1:0.

Единственный и победный гол в составе скандинавской команды на 65-й минуте забил Андреас Гранквист , пославший мяч в сетку с 11-метровой отметки. Таким образом, после первого тура в группе F по три очка в активе Швеции и Мексики, а сборные Германии и Южной Кореи баллов не имеют.

Во втором туре группы F чемпионата мира — 2018 шведская команда сыграет со сборной Германии, а южнокорейцы встретятся со сборной Мексики.

Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Турнирная таблица группового этапа чемпионата мира — 2018.