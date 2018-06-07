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Россияне выбрали лучшего игрока сборной по футболу
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Россияне выбрали лучшего игрока сборной по футболу 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двадцать шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают лучшим игроком сборной РФ по футболу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
В ответ на вопрос о лучшем игроке команды десять процентов респондентов назвали имя полузащитника ЦСКА Александра Головина. Семь процентов считают лучшим нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
По шесть процентов опрошенных сделали выбор в пользу игрока ЦСКА Алана Дзагоева и выступающего за «Арсенал» Артема Дзюбы. Четыре процента участников опроса назвали лучшим полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, три процента — футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука, еще один процент — игрока «Вильярреала» Дениса Черышева.
При этом 37 процентов считают лучшими игроков, чьи имена в опрос не попали.
Всего в опросе приняли участие 3420 человек.
Ранее Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян назвал Акинфеева лучшим игроком сборной РФ. По мнению Симоняна, среди сильных сторон российского вратаря — реакция, хорошее владение ударом, уверенность и надежность. Также Симонян отметил «хорошие человеческие качества» Акинфеева.
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