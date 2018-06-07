Россияне выбрали лучшего игрока сборной по футболу

Двадцать шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают лучшим игроком сборной РФ по футболу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева

В ответ на вопрос о лучшем игроке команды десять процентов респондентов назвали имя полузащитника ЦСКА Александра Головина . Семь процентов считают лучшим нападающего «Краснодара» Федора Смолова

При этом 37 процентов считают лучшими игроков, чьи имена в опрос не попали.

Всего в опросе приняли участие 3420 человек.