Уткин возвращается на телевидение

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале будет комментировать Василий Уткин , сообщает пресс-служба «первой кнопки».

«Очень рад, что вы услышите мой голос в эфире», — цитирует канал комментатора.

По словам Уткина, он «задумался бы о карме», в которую не верит, если бы «проскочил мимо» такого события как первый мундиаль на территории России, ведь ранее из-за проблем со здоровьем он не смог прокомментировать Олимпиаду.

Уткин подчеркнул, что верит он в работу, а футбол — любит, почему и «очень рад» комментировать матчи мирового первенства.

Кроме того, уже в своем Telegram-канале комментатор рассказал, что потратит гонорар за работу на Первом канале на помощь благотворительному фонду «Выход», который, в свою очередь, помогает людям с аутизмом. По его словам, это «важное, но очень простое» решение (https://t.me/QryaProDucktion/507).