Раскрыт размер премиальных игроков сборной РФ

Игроков сборной России по футболу премируют за победы и ничьи, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, с августа 2016 года, то есть с момента назначения Станислава Черчесова главным тренером команды, каждый российский футболист, который попадает в заявку сборной на товарищеские и официальные матчи, в случае победы получает 15 тысяч евро.

Каждая ничья приносит футболистам вдвое меньшую сумма, а за поражения им не платят ничего.

Почти за два года при Черчесове российская команда сыграла 18 матчей, пять раз выиграв, шесть сыграв вничью, а семь проиграв. Таким образом, суммарный доход игроков составил 2,745 миллиона евро, отмечает «Чемпионат».

По данным издания, за победы и ничьи на чемпионате мира 2018 года россияне могут получить дополнительные бонусы.

Мундиаль нынешнего года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.