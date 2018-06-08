Нижний Новгород перепутали с Великим и с Казанью

В новостях на «России 1» вместо стадиона «Нижний Новгород» на Стрелку поместили «Казань-Арена». Свое недовольство нижегородцы выражают в соцсетях.

Ошибку Сергей Петров заметил в выпуске программы «Вести». О стадионах и ЧМ — с 27 минуты.

— Сегодня в больших Вестях показали сюжет про Нижний Новгород. Показали главные изменения к чемпионату мира по футболу 2018, как изменился город. Одна оплошность: сначала название стадиона указали правильно, но к 30.45 оказалось, что на слиянии рек Волги и Оки стоит «Казань-Арена». Как говорится: «Поспешишь — людей насмешишь», — высказался Сергей Петров.

Некоторые нижегородцы обиделись всерьез, стали обзывать допустивших ошибку и требовать их увольнения.

— ВЕСТИ.ru, редактора лишить премии за год, — написал Albert Rogovanov.

Другие реагировали мягче.

— А иногда задаёмся вопросом, как можно историю и события переписать? Вот наглядный пример! Мундиаль на планете Нижний Марс будет проходить! — высказался Александр Илларионов.

— Капец! Фестиваль киноляпов отдыхает, — добавила Ирина Фартунина.

Очередная путаница возникла уже в рекламе кофе «Jacobs». На картинке изображена Дмитриевская башня нижегородского Кремля, а подпись под ней: «Мечтай о ярких моментах в Новгороде». Возможно создатели и не подозревают, как бесит нижегородцев, когда их город сокращенно зовут «Новгородом», а не «Нижним». Ведь Новгород — это про Великий.

Ошибку заметила Агата Зарецкая и разметила пост об этом на своей странице в Facebook.

— Когда ж это уже закончится?! А? — с негодованием написала девушка, добавив, что уже сообщила об ошибке в компанию.

В комментариях нижегородцы разделили недовольство Агаты и заметили еще, что «даже Дмитриевская башня на картинке загрустила».

Ранее мы писали, что Нижний Новгород опять перепутали с Великим на туристическом буклете о ЧМ-2018. Как рассказывал NN.ru, несколько лет назад Нижегородский кремль напечатали на проездных в Великом Новгороде. А до этого на плакате ЧМ-2018 Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.