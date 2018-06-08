Первый канал показал, как краснодарцы встретили сборную Испании

В Краснодаре сотни болельщиков приветствовали приехавшую на ЧМ-2018 сборную Испании.

Как сообщает «Первый канал», многие поклонники футбола признались, что и не мечтали увидеть именитых игроков так близко.

«Мы знаем, что их называют Красной Фурией, знаем то, что они — суперфутболисты», — сказала одна из встречающих.

«С самого детства я болею за сборную Испании по футболу. 22 года я ждал этого дня», — признается болельщик.

В тот момент, когда автобус со звездами испанского футбола подъехал к тренировочной базе, уже стемнело, но болельщики не думали расходиться.

По пути на испанцев приветствовали флаги Испании, России, официальная символика ФИФА и огромное граффити с капитаном «Красной Фурии» Серхио Рамосом.

«Самое сложное — это сделать его неповторимую красивую прическу. У него такая гладенькая она, назад», — рассказал граффити-художник Тимур Абдулаев.

Напомним, в четверг Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018, продажа которых будет доступна на сайте с 8 июня.