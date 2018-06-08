Как фанаты громили чемпионаты мира

В 2002 году столица России уже пережила один разгром. Но это ерунда по сравнению с адом в Италии, Бельгии и Франции.

С 1980-х годов противостояния команд на крупных футбольных турнирах — чемпионатах мира или Европы — часто выплёскиваются за пределы стадионов. Фанаты устраивают драки на улицах, в которых страдают невинные, поджигают машины и бьют витрины магазинов. Такое уже было, например, в Италии, Франции и Австрии. Случится ли нечто подобное в России?

Первая фанатская бойня

Хулиганское движение в футболе — явление относительно новое. Конечно, разного рода стычки вокруг зелёных газонов возникали даже до Второй мировой войны, но системного характера они не носили. И лишь в конце 1970-х фанатское движение постепенно стало набирать обороты. Первый серьёзный инцидент на крупных международных турнирах произошёл в 1980-м на чемпионате Европы в Италии. Прямо на стадионе во время матча Англия — Бельгия драку начали англичане и итальянцы. Игра была остановлена на пять минут, полиция усмиряла дерущихся, используя дубинки и слезоточивый газ, однако во втором тайме незасчитанный гол породил на трибунах, а по окончании матча и за пределами стадиона настоящее кровопролитное побоище, по итогам которого с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 70 человек.

Англичане охотятся за немцами

После того грандиозного скандала в мировом футболе произошло немало событий. Ключевым из которых, с точки зрения фанатских беспорядков, стала трагедия на «Эйзеле» в Брюсселе. Буйные фанаты «Ливерпуля» в матче с «Ювентусом» спровоцировали обрушение стены одной из трибун: 39 человек погибли и сотни получили ранения. На клубном уровне Англия получила пятилетнюю дисквалификацию, да и на уровне сборных всё проходило относительно тихо и мирно.

В 1996 о трагедии в Бельгии уже забыли, ведь пришло время праздника футбола — чемпионата Европы в Англии. И английские фанаты во всеуслышание напомнили о себе после поражения от немцев в полуфинале по пенальти. Удручённые и разозлённые хозяева устроили настоящую охоту за болельщиками сборной Германии. Ранения и травмы получили десятки человек, включая и россиянина, которого перепутали с поклонником немецкой команды. Кроме того, в Лондоне было повреждено множество автомобилей немецкого производства. Эхо беспорядков отразилось и в других английских городах, а погасить беспорядки полиция смогла лишь через сутки.

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Кровавый чемпионат

Чемпионат мира 1998 года, проходивший во Франции, вошёл в историю как один из самых жестоких и кровопролитных турниров. Вопиющий инцидент произошёл перед матчем Германия — Югославия: немецкие хулиганы напали на полицейских, оттеснили одного из них — Даниэля Найвела — от коллег и долго избивали. Страж порядка впал в 6-недельную кому, а вышел из неё инвалидом. Несколько нападавших, чьи личности были установлены, получили тюремные сроки до пяти лет. Однако этот инцидент был не единственным. Куда же без драк с английскими фанатами? Во Франции они устроили побоище с болельщикам сборной Туниса, после которого десятки пострадавших обратились ко врачам, а владельцы окрестных магазинов и ресторанов, в которых буйные болельщики мимоходом повыбивали стёкла — в полицию.

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Подъём польских ультрас

На чемпионате Европы 2008 года, который российские болельщики помнят исключительно в восторженных, бронзовых тонах, впервые громко заявило о себе набирающие силы фанатское движение Польши. Пока поляки выступали на групповом этапе соревнований, жители Вены и Клагенфурта не могли спать спокойно. Каждый вечер на улицах били машины и витрины, а после матча с Германией на австрийских улицах и вовсе разгорелась грандиозная драка.

Поляки отличились и четыре года спустя — на домашнем Евро-2012, утянув за собой и российских болельщиков. Фанаты сборной России перед игрой с Польшей решили устроить «Русский марш», что, разумеется, не понравилось местным ультрас. Российская команда после этого инцидента получила серьёзное предупреждение — следующий инцидент мог быть наказан дисквалификацией. Правда, его не случилось: и Россия, и Польша не смогли выйти из группы.

«Нападение страшных русских»

То, что происходило на Евро-2016 во Франции ещё свежо в памяти российских болельщиков. Французские правоохранительные органы на крупном футбольном турнире работали спустя рукава, а потому почти не препятствовали грандиозным стычкам, включая столкновения болельщиков из России и Англии. Показания разных сторон разнятся: англичане стараются выставить себя невинными и чистыми болельщиками, внезапно подвергшимся нападению страшных русских. Фанаты из России же уверяют, что исключительно провокации англичан стали причиной драки. Но, как обычно, правда была, скорее всего, где-то посередине. Тем более, что на Евро дрались также французы, хорваты, турки, немцы, поляки, украинцы и даже ирландцы.

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Апокалипсис в Москве

В России правоохранительные органы, в отличие от Франции, в последние годы работают успешно. Это показала и организация Олимпиады в Сочи, и ряда других крупных спортивных мероприятий. Однако все болельщики сборной России со стажем прекрасно помнят, что бывает, когда бездействие полиции умножается на народный гнев. В 2002 году после сенсационного поражения России от Японии на чемпионате мира по Москве прокатилась волна беспорядков. Разъярённая толпа из фан-зоны сметала всё на своё пути: переворачивала машины, била витрины магазинов и ресторанов — ничего подобного в России прежде никогда не было. Заглядывая в ближайшее будущее хочется верить, что подобного апокалипсиса в 2018-м не случится.

Даже если сборная России в очередной раз не сумеет оправдать ожиданий болельщиков.