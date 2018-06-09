Ещё
Россиянин судится за право сходить на футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин судится за право сходить на футбол 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителю Екатеринбурга Антону Маслову отказали в выдаче паспорта болельщика на игру Сенегала и Японии, которую он планировал посетить вместе с девятилетней дочерью. Об этом сообщает e1.ru.
По данным издания, Минкомсвязи запретило Маслову посещать матч, объяснив это решением ФСБ. В спецслужбе причину отказа не пояснили. Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить запрет.
«Интерфакс» уточняет, что суд перенес рассмотрение иска на 18 июня, затребовав дополнительные материалы.
Правозащитник Алексей Соколов рассказал на своей странице в Facebook, что ни «федеральное ФСБ, ни региональное УФСБ» ничего не знают об отказе. В комментариях пользователи предположили, что отказ в выдаче паспорта болельщика может быть связан с судимостью мужчины. Соколов уточнил, что Маслов заплатил 12 600 рублей за два билета.
Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Турнир будет проходить до 15 июля в 11 российских городах. Матч сборных Сенегала и Японии состоится 24 июня в Екатеринбурге.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин возвращается на телевидение11
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко32
«Путин одержал огромную философскую победу»622
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-20185
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными6
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение