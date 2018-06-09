Россиянин судится за право сходить на футбол

Жителю Екатеринбурга Антону Маслову отказали в выдаче паспорта болельщика на игру Сенегала и Японии, которую он планировал посетить вместе с девятилетней дочерью. Об этом сообщает e1.ru.

По данным издания, Минкомсвязи запретило Маслову посещать матч, объяснив это решением ФСБ . В спецслужбе причину отказа не пояснили. Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить запрет.

«Интерфакс» уточняет, что суд перенес рассмотрение иска на 18 июня, затребовав дополнительные материалы.

Правозащитник Алексей Соколов рассказал на своей странице в Facebook, что ни «федеральное ФСБ, ни региональное УФСБ» ничего не знают об отказе. В комментариях пользователи предположили, что отказ в выдаче паспорта болельщика может быть связан с судимостью мужчины. Соколов уточнил, что Маслов заплатил 12 600 рублей за два билета.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Турнир будет проходить до 15 июля в 11 российских городах. Матч сборных Сенегала и Японии состоится 24 июня в Екатеринбурге.