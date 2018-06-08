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Д. Сергеев: только зарегистрированные клиенты bwin узнают, кто украл кубок
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Д. Сергеев: только зарегистрированные клиенты bwin узнают, кто украл кубок 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: кадр из видео
Вчера bwin представил мини-фильм под названием «Кто украл кубок?» с Марадоной, Кафу, дель Боске и Эффенбергом в главных ролях. Меньше чем за сутки суммарное количество просмотров ролика приблизилось к 1 млн, а зрители, пытаясь понять, кто стал похитителем, замерли в ожидании продолжения.
«Фильм «Кто украл кубок?» стал результатом совместной работы всех лейблов bwin. За первые сутки ролик для русскоязычной аудитории на всех платформах суммарно уже набрал более 1 млн просмотров. В нашу службу поддержки поступают сотни звонков и писем с вопросами о том, как и когда можно будет узнать имя похитителя кубка. В связи с таким огромным интересом со стороны аудитории мы решили раскрыть некоторые детали. Вторая финальная часть фильма будет опубликована 25 июня на bwin.ru и будет доступна для просмотра только зарегистрированным пользователям. Досмотр истории «Кто украл кубок?» — не единственный мотиватор, ведь вплоть до финала чемпионата мира на bwin.ru действует акция, участники которой ежедневно получают фрибеты различного номинала», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin в России.
«Кто украл кубок?» — блокбастер с детективной линией и отсылками к лучшим гангстерским сагам Голливуда. В центре сюжета — дерзкое похищение главного футбольного трофея мира прямо во время презентации для ВИП-гостей. Каждый из главных героев реализует собственный план и в компании сообщников пытается опередить конкурентов. Однако реализовать задуманное удаётся лишь одному из них. Имя похитителя бренд обещает назвать по ходу проведения турнира, а пока желающие могут попробовать найти кубок, участвуя в промо-акции.
Напомним, в рамках кампании клиенты bwin каждый день могут гарантированно получать FreeBet (бесплатные пари для ставок на спорт). Заключив пари на общую сумму от 5000 рублей на футбол с коэффициентом от 1.70, клиент будет получать в личном кабинете виртуальную скретч-карту, за которой скрывается один из призов: FreeBet номиналом 50, 60, 70, 80 и наибольший FreeBet 500 рублей.
Ролик можно посмотреть на канале bwin Russia в YouTube.
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